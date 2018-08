Rapid: Mit Nadelstichen in den „Höllenritt“

Rapid wird im Play-off-Rückspiel nicht nur das 3:1 verteidigen können, Nadelstiche setzen müssen, erwartet in Bukarest noch einen „Höllenritt“. Und wird wieder einen Strebinger in Top-Form brauchen. „Dafür haben wir ja so einen guten Goalie in der Hütte“, lobte Europacup-Spezialist Knasmüllner (bereits vier Tore) Rapids Hexer. Der nach geschaffter Dopingprobe von einem „besonderen Abend“ sprach, die Proteste gegen Trainer Djuricin auch nicht mitbekommen haben wollte: „Ich bin so im Tunnel. Ich weiß oft nicht einmal, wer die Tore erzielt.“