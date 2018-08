FIFA sperrt Palästinas Verbandschef für ein Jahr

Der Präsident des palästinensischen Fußball-Verbandes, Jibril Rajoub, darf für ein Jahr keine Spiele in offizieller Rolle mehr besuchen! Diese Entscheidung fällte das Disziplinarkomitee des Weltverbands FIFA am Freitag. Gegen Rajoub war ein Verfahren eröffnet worden, nachdem seine Aussagen rund um ein am 9. Juni geplant gewesenes Testspiel Argentiniens in Israel für Aufsehen gesorgt hatten.