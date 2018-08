Einer von drei Erstklässlern muss in Deutschkurs

Jeder dritte Grazer Erstklässler muss heuer eine der neuen Deutschförderklassen besuchen, weil es an Deutschkenntnissen hapert. 79 solcher Klassen gibt es in der Steiermark - weit mehr als die Hälfte befinden sich in Graz. Insgesamt haben 52 Prozent der Volksschulkinder eine andere Muttersprache als Deutsch.