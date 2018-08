Ein Klavier verbindet Menschen

Vor zwei Jahren wurde das Projekt gestartet. Mittlerweile ist die Nachfrage so groß, dass der Verein das Musikinstitut DoReMi gegründet hat. Geflüchtete und Benachteiligte sind hier nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer. Jeder bezahlt so viel, wie er eben kann. Wer mehr hat, kann auch mehr geben, so das Motto. Und wer zu wenig hat, wird von anderen unterstützt. Neben Klavier wird bei DoReMi auch Unterricht für Klarinette, Geige, Block-Querflöte, Orientalischer Gesang, Oud, Saz u. a. angeboten. Wer will, kann mit einer Patenschaft oder auch mit ehrenamtlicher Arbeit helfen.