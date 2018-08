Lkw im Visier von Polizei und Finanz: 277 Delikte

„Pro Monat fanden mehrere gemeinsame Kontrollen auf wesentlichen Durchzugsrouten in Tirol statt. Vorrangig wurden die vorhandenen Verkehrskontrollplätze genutzt“, sagt Markus Widmann, Leiter der Polizei-Verkehrsabteilung. Seine Beamten hatten neben den Lenkzeiten vor allem technische Delikte im Auge: So waren 52 Lkw überladen, bei 97 gab es kleinere oder größere technische Mängel, 60 mal wurden verkehrsrechtliche Delikte (Handy am Steuer, Geschwindigkeit) registriert, 19 mal wurde die Ladungssicherheit verstoßen.