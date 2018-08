Christian Mayer wird Manager des Kulturjahres

„Mit Christian Mayer fiel die Wahl auf keinen Unbekannten“, so Kulturstadtrat Günter Riegler. Hatte sich der gebürtige Deutsche doch in den letzten sieben Jahren durchgehend an Grazer Kulturinstitutionen einen Namen gemacht. Nach Next Liberty und Schauspielhaus zuletzt als Projektleiter an der Kunstuniversität Graz.