US-Firma photoshoppt Gesichter in Pornos

Natürlich kann so eine technische Errungenschaft auch leicht missbraucht werden. Man denke nur an den wütenden Ex, der sich an seiner Verflossenen rächen will und ihre Fotos und Videos an das Unternehmen sendet, das schließlich ein schmutziges Filmchen mit ihrem Gesicht erstellt, welches er dann im Internet hochlädt. Doch laut Naughty America kann das nicht passieren, da jeder Auftrag einen Prüfungsprozess durchlaufen muss, damit sichergestellt wird, dass nur die Person in dem Porno erscheint, die es auch möchte.