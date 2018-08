Wer hat die Hosen voll beim Bungeejumping?

Ein Bild malen, während man aus 65 Meter Höhe hinunterfällt - genau das taten Sänger Gary Howard und Co. beim Promi-Bungee-Jumping in Parndorf. Für die Ronald-McDonald-Kinderhilfe von Sonja Klima standen auch Mr. Bean, Model Evelyn Rille oder Ex-Ski-Ass Michaela Dorfmeister auf der Matte. Letztere war von der Aktion zwar sehr begeistert, ließ den tiefen Fall jedoch aus. „Ich springe selten an den Füßen gefesselt kopfüber irgendwo runter. Der Reiz war nie da. Da brettere ich lieber die Pisten eine Spur schneller runter.“ Irgendwie verständlich.