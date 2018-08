Erfolg für Schüler: Ein Drittel weniger Restmüll

Im August 2017 haben Mario Lechmann und Stefan Huber begonnen, in drei Gebieten ihrer Heimatgemeinde Trofaiach den Restmüll von Mehrparteienhäusern zu analysieren. Denn in denen fielen jährlich 35 Kilo mehr Restmüll pro Kopf an als in Einfamilienhäusern. Die Schüler wollten das mithilfe ihrer Betreuer Robert Hermann und Herwig Seidl sowie der Unterstützung von Alfred Lackner, Leiter der Abfallwirtschaft Trofaiach, ändern. Letzten Sommer ergab die erste Analyse, dass mehr als 40 % des Restmülls eigentlich in andere Kübel gehört. „Wir sind dann von Tür zu Tür gegangen und haben aufgeklärt. Von den Bewohnern sind überraschend viele Fragen gekommen“, so Huber.