Projekte, die bald den Alltag verändern

Folie macht Gegenstände „intelligent“

Was nicht allzu spektakulär aussieht, eröffnet ungeahnte Möglichkeiten: „Der Boden könnte den Gang eines Menschen analysieren, etwa bei der Reha. Oder Alarm schlagen, wenn ein älterer und allein wohnender Mensch stürzt“, nennt Joanneum-Direktor Paul Hartmann zwei Beispiele. Auf Autos umgemünzt, könnten die hauchdünnen Folien (ein Zehntel Millimeter) in das Lenkrad integriert werden und auf Fingerdruck gewisse Funktionen auslösen. Ähnliches gilt für Handys und Objekte in allen 3D-Formen.