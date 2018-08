Wienerin betäubt und vergewaltigt: 3,5 Jahre Haft

In diesen Fällen reichten der Staatsanwaltschaft die Verdachtsmomente, die auf ein gezielt auf Missbrauch gerichtetes Verhalten hindeuteten, nicht aus, um sie ebenfalls zur Anklage zu bringen. Demgegenüber hielt Staatsanwalt Stefan Berger die Beweislage im verfahrensgegenständlichen Fall am Ende für erdrückend, wie er in seinem Schlussvortrag betonte. Die Betroffene hätte „sehr glaubwürdig“ ausgesagt. Der Angeklagte hätte der 20-Jährigen „zweifelsfrei“ eine bewusstseinsbeeinträchtigende Substanz verabreicht und ihren willenlosen Zustand ausgenützt, um sich an ihr zu vergehen, meinte Berger.