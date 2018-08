Frau ohne Führerschein löste tödlichen Unfall aus

Der Unfall passierte am 19. März am Weg zu einer Schulung. Die vier Frauen hatten eine Fahrgemeinschaft gebildet und in der dritten Woche war die 23-jährige Mutter eines fünfjährigen Kindes als Lenkerin an der Reihe. Die Steirerin verschwieg dabei ihren Kolleginnen, dass ihr der Führerschein abgenommen worden war. Sie hatte nämlich aus finanziellen und zeitlichen Gründen kein vorgeschriebenes Fahrsicherheitstraining absolviert: „Ich hatte kein Geld, mein Freund hat gesoffen“, schilderte sie schluchzend vor Richterin Elisabeth Juschitz. Nur im äußersten Notfall sei sie noch gefahren.