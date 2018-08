MotoGP-Star Crutchlow verlängert bei Honda

Der Grand Prix von Großbritannien ist der erste nach jenem in Österreich, der vor zwei Wochen in Spielberg mit über 206.000 Zuschauern wieder ein Riesenerfolg gewesen ist. Marquez hat sich in den vergangenen zwei Rennen zwar jedes Mal Ducati geschlagen geben müssen, dennoch führt der 25-jährige Spanier mit 59 Punkten Vorsprung auf Valentino Rossi überlegen. Der Honda-Pilot eilt unaufhörlich seinem fünften WM-Titel in der MotoGP entgegen. In England wird am Rennsonntag der Regen absehbar eine Rolle spielen. „So gesehen war es wichtig, dass wir in Österreich im Regen trainieren mussten“, sagte Marquez.