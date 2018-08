Shitstorm wegen sexistischem Video aus US-Schule

Eine Gruppe Mädchen spaziert im Video durch die US-High School, als sie plötzlich von einer älteren Lehrerin angehalten werden. Diese befiehlt ihnen, ihr zu folgen und zwar in einen Raum an dessen Tür das Schild „Dresscode Violaters“ (jene, die sich nicht an den Dresscode halten) angebracht ist. Dann taucht eine jüngere Lehrerin auf, die sie in Bart Simpsons-Manier dazu auffordert ihr nachzusprechen „Ich werde keine Shorts mehr tragen“. Zum Abschluss verkündet die Lehrerin schließlich fröhlich: „Wir bleiben bei Jeans und Leggings und heben uns die Shorts für das Wochenende auf.“