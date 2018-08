Schlafmangel macht fett und kostet Muskeln

„Der Muskel fängt an, sich selbst zu verdauen“

Für die Studie durften 15 gesunde Probanden jeweils einmal die ganze Nacht lang wachgehalten, die darauffolgene durften sie durchschlafen. Nach einer schlaflosen Nacht veränderte sich der Stoffwechsel deutlich. Der Körper will Energie speichern und neue Fettzellen bilden, das Muskelgewebe hört fast auf, Glukose - also Zucker - zu verwerten. Zudem fange der Muskel an, „sich selbst zu verdauen“, so Christian Benedict von der Universität Uppsala, Koautor der Studie, im „Ö1 Morgenjournal“.