Tödlicher Forstunfall

In Predlitz (Bezirk Murau) ist es am Mittwoch um 11.10 Uhr zu einem tödlichen Traktorunfall gekommen. Ein 70-jähriger Mann aus Stadl an der Mur schob mit einem an seinem Traktor angebrachten Schild zunächst Äste zur Seite. Dabei gelangte er zu nahe an den Abhang - und stürzte in der Folge zehn Meter ab.