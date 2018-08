Salzburger kennen den gesunden Weg ins Alter

Auch Faktoren, wie beispielsweise Übergewicht sind in Salzburg weniger das Problem. „Nur“ 42 Prozent der Bevölkerung bringen ein paar Kilos zu viel auf die Waage. Zum Vergleich Niederösterreich: Da sind es 51 Prozent, im Burgenland gar 54 Prozent. Niedrige AusgabenUnd das, obwohl die Gesundheitsausgaben pro Kopf in Salzburg mit 3953 Euro pro Jahr sogar leicht unter dem Österreich-Schnitt von 4002 Euro liegen. Am wenigsten wird in Tirol mit 3812 Euro ausgegeben, am meisten in Wien mit 4295 Euro. Der Anteil der privaten Ausgaben an den gesamten Gesundheitsausgaben beträgt 18,3 Prozent.