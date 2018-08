Der Friedenstifter in Feierlaune

„Ich habe 18 Jahre in Schloss Leopoldskron gelebt, es lebendig gemacht, davon geträumt, wenn ich nicht da war, und es immer feiertäglich geliebt, nie als etwas Alltägliches“, schrieb Max Reinhardt in einem Brief an seine Frau Helene Thimig über das Juwel, dass er genau vor 100 Jahren als Gesamtkunstwerk auferstehen ließ und als Keimzelle für seine Festspielvision, die am 22. August 1920 mit dem ersten „Jedermann“ in Erfüllung ging, zum Mittelpunkt des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens der Stadt werden ließ. Somit gibt es wohl kaum einen besseren Ort, um sich schon auf das 100-jährige Festspieljubiläum 2020 einzustimmen.