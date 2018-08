Helden des Fuschlsees gesucht

Das Fuschlseecrossing wurde 2009 von Peter Mayer ins Leben gerufen und wird von Jakob Schmiedlechner seit 2013 veranstaltet. Neben dem sportlichen Fokus, hat der Event auch einen starken Charity-Charakter. In den letzten sechs Jahren wurde jedes Jahr 2.000,- Euro für die Stiftung für Rückenmarksforschung „Wings for Life“gespendet.

Am Samstag, 25. August um 13.15 Uhr geht es los: die ersten Schwimmer starten über die 2,1 km Strecke, um 13.45 gehen auch die Schwimmer der 4,2 km Strecke an die Startlinie, alle mit dem Ziel möglichst schnell im Fuschlseebad in Fuschl am See anzukommen. Es sind bereits beide Strecken seit Februar ausgebucht, besonders die lange Strecke erfreut sich dieses Jahr großer Beliebtheit. Das Fuschlseecrossing ist auch heuer wieder Teil der Arena-Alpen-Open-Water-Cup-Serie. Sie besteht aus sieben Bewerben in Bayern und Österreich und richtet sich an die Open-Water-Schwimmer aus den Regionen.

Am Sonntag um 9.30 Uhr stehen dann die Läufer an der Startlinie um den Fuschlsee auf 12 km und 180 hm einmal zu umrunden. Wer in der Summe die schnellste Schwimm- und Laufzeit hat, wird in der Kombi-Wertung Fuschlseeman und Fuschlseewoman separat gekührt. Für ein Rahmenprogramm ist auch gesorgt: Die Kinderläufe starten ab 9:35 Uhr und Köstlichkeiten aus der Region warten auf die Zuseher und Sportfans im Zielbereich am Dorfplatz. Anmeldungen für den Fuschlseelauf werden noch online und vor Ort entgegengenommen! www.fuschlseelauf.com