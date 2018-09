Auch ohne Cape: In Wien kann jeder zum Held werden

Übrigens: Für den neuen Schwerpunkt „Neues Colosseum“ arbeitet „KaiGym“ ab Herbst 2018 mit der VHS zusammen. Die Kooperation bietet diverse Kampfkunst-Kurse an. Ab 27. September 2018 finden in Kooperation mit KaiGym jeweils Donnerstags und Freitags Kampfkunst-Kurse in der VHS in der Schwendergasse statt. Irene Zavarsky, Eigentümerin von KaiGym und selbst Trainerin, erklärt: „Jeder kann mitmachen, unabhängig von Alter und Fitnesslevel.“ Interessiert? Am 20. September, dem Wiener Tag der Bildung, wird ab 16 Uhr zum Schnuppertag geladen. Besucher können Kursplätze gewinnen und die Sportarten ausprobieren.