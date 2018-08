So archivieren Sie Ihre Fotos nicht nur digital

Perfekt für alle, die viele unterschiedliche Motive in Einem kombinieren möchten. In diesem Bilderrahmen können Sie gleich eine Collage Ihrer Urlaubsfotos erstellen. Dank der Anleitung gelingt der Aufbau ganz leicht. Wenn Sie Ihre Fotos nach einiger Zeit austauschen möchten, drehen Sie an der Rückplatte einfach am Druckknopf und öffnen diese. Der Fotorahmen ist nicht nur eine tolle Idee, um Bilder zu archivieren, sondern sieht auch als Deko-Stück an der Wand sehr hübsch aus.



Passende Bildgrößen 10 x 15 cm

Maße 22,1 x 20 x 17,3 cm

Gewicht 1,9 Kg

Preis: 23,99 €

