Genuss pur bei der „Wiener Restaurantwoche“

Mit dem Genuss Festival, der Wiener Restaurantwoche, reiht sich Wien in eine Liga mit Städten wie New York, London, Amsterdam, Miami oder Barcelona. Weltweit nehmen mehr als 10.000 Lokale in über 180 Städten an Restaurantwochen teil. Die Restaurantwoche in Wien ist mittlerweile ein traditionelles Event für Feinspitze und Restaurantliebhaber und findet bereits zum 18. Mal statt. Zweimal jährlich freuen sich Haubenköche ein breites Publikum mit kulinarischen Highlights zum leistbaren Fixpreis zu verwöhnen.