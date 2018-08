Die Miss Brunner Wiesn Wahl im A-Danceclub

Rechtzeitig vor der Brunner Wiesn wird beim Wiesn Fieber im A-Danceclub am 31. August die Miss Brunner Wiesn gekürt. Fesche Kandidatinnen präsentieren sich in ihren Dirndln vor einer ausgewählten Jury - mit dabei auch City4U-Redakteurin Vanessa Licht. Ihr wollt auch mitentscheiden, wer die diesjährige Schärpe bekommt? Schreibt uns eine private Nachricht an unsere City4U-Facebookpage, wieso genau ihr mit bestimmen wollt!