Drogen- und Sex-Video in Top-Privatschule gedreht

Die Rapperin spielt in dem knapp vierminütigen Clip den Schulalltag nach. Sie kommt als neue Schülerin an, stolziert durch die Gänge und stellt mit ihrem Gehabe den Alltag ein wenig auf den Kopf. Stefflon Don tanzt knapp bekleidet in den Klassenräumen, rekelt sich auf dem Boden, fällt durch derbe Gesten auf und legt sich mit ihren Mitschülerinnen an. Zu allem Überfluss zeigt sie sich splitterfasernackt in der Dusche und raucht in den Schlafräumen Marihuana.