Überwachungstrend: Immer mehr private Alarmsysteme

Der unbekannte Täter verschaffte sich zwar in der Nacht auf Dienstag durch Aufzwängen eines Fensters gewaltsam Zugang zu einem Klagenfurter Fitnesscenter und erbeutete Münzgeld aus einem Getränkeautomaten und Bargeld aus einer offenen Handkassa, der Geschäftsinhaber wurde aber durch sein modernes Alarmanlagensystem mittels Mobiltelefon alarmiert und verständigte daraufhin sofort die Polizei. Der Täter flüchtete. Eine groß angelegte Fahndung lief an, an der auch der Polizeihubschrauber „Libelle FLIR“ beteiligt war. Diese verlief bis dato jedoch ohne Erfolg.