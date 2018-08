Verlieben im Internet: Schneller als in Realität

Vor gut 15 Jahren haben sich die ersten Paare online kennengelernt, nun findet bereits jeder Dritte seine Liebe im Internet. Dass Partnerschaften online entstehen, ist mittlerweile vollkommen normal, aber verändern sich dadurch auch die Beziehungen?



Eine neue Vergleichsstudie zwischen Online- und Offline-Paaren zeigt nun folgende Ergebnisse: Schon beim ersten Kennenlernen im Internet steht besonders der Charakter und die Art zu kommunizieren im Vordergrund, offline spielt hingegen das Aussehen eine wichtigere Rolle. Wer sich online verliebt, ist überzeugt, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. So machen beim Kennenlernen im Internet auch doppelt so viele Frauen den ersten Schritt (41% vs. 20% offline).



Wer seinen Partner online findet macht außerdem schneller Nägel mit Köpfen: Man wird schneller ein Paar, zieht früher zusammen und heiratet eher. Die Beziehung von Online-Paaren zeichnet sich durch eine höhere Zufriedenheit und eine größere Übereinstimmung von Wertvorstellungen aus, was beispielsweise Kinder und Familie betrifft. Unabhängig von der Art des Kennenlernens bekennen sich sowohl Online- als auch Offline-Paare in hohem Maße zu ihrem Partner. Sie alle eint der Wunsch, dass ihre Partnerschaft noch „ewig“ dauert.