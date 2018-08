Erneut Bankomat gesprengt: Täter wieder ohne Beute

Vergangene Woche hatten es Täter schon in Graz sowie in Großwilfersdorf versucht. Die unbekannten Männer hatten dieses Mal in der Nacht auf Dienstag gegen 3.20 Uhr in den Eingangsbereich eines Supermarkts in Gratkorn (Bezirk Graz-Umgebung) das Gas eingeleitet und entzündet. Der Tresor hielt der Explosion zwar stand, der Schaden sei jedoch erheblich, so die Ermittler. Die Täter flüchteten ohne Beute.