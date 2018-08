Gutes Kochen beginnt mit der richtigen Klinge

Mit diesem Messer holen Sie sich ein erstklassiges Qualitätsprodukt in die Küche. Die verchromte Klinge wurde aus sehr stabilem japanischen Aichi AUS8 Kohlenstoffstahl für außergewöhnliche Schneideleistung, Kantenstabilität und Fleckenbeständigkeit handgefertigt. Die Klinge bietet einen Härtegrad in Höhe von 58 (+ / - 1). Sie wurde in einem optimalen 13-15 Grad V-Winkel geschliffen.



Eine weitere Besonderheit der Orient-Messer ist die Luftpolster-Technologie. Die gehämmerte Oberfläche erzeugt Luftpolster, die den Widerstand beim Schneiden reduzieren und so einen sehr gleichmäßigen Schnitt ermöglichen. Nahrungsmittel bleiben nicht an der Klinge haften, wodurch Sie Geschwindigkeit und Präzision beim Schneiden erhöhen können. Bei einem CATRA Test wurden Kantenretention sowie Schärfe-Schneideleistung überprüft. Dabei erzielte die Orient Fusion Series Ergebnisse von mehr als Ausgezeichnet.