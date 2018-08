Drogenlenker auf Autobahn aus dem Verkehr gezogen

Ein 45-jähriger Niederösterreicher ist am Montag auf Drogen mit seinem Auto auf der Südautobahn (A2) in der Oststeiermark gefahren und von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Der Mann war laut Zeugen auffallend langsam zwischen den beiden Fahrstreifen in Richtung Graz unterwegs. Die Beamten hielten ihn an und fanden eine „undefinierbare Flüssigkeit“ im Pkw. Es dürfte Liquid Ecstasy sein.