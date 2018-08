Kunststoffe „massive Gefahr für unsere Kinder“

„Kunststoffe sind wertvolle Werkstoffe, die auch in der Medizin wichtige Aufgaben erfüllen, etwa als Kanülen, Verpackungsmaterial für sterile Medizinprodukte - aber als nicht ordnungsgemäß verwerteter Abfall sind sie mehr als problematisch. Somit erweist sich der an sich nützliche Werkstoff als massive Gefahr für unsere Umwelt. Doch was ist Mikroplastik überhaupt? Wissenschaftlich ist es als feste und unlösliche synthetische Polymere definiert. Diese Kunststoffe sind kleiner als fünf Millimeter. Mikroplastik zieht Umweltgifte an, wird von Meeresorganismen gefressen und ist somit nie wieder aus der Umwelt zu bekommen.