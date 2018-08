Meistverkauft: The Eagles entthronen Jackson

Angeheizt wurden die Verkäufe oder Online-Abrufe in den vergangenen beiden Jahren durch den Tod von Glenn Frey. Der Gitarrist, der mit Schlagzeuger Don Henley als Kopf der Band galt und die meisten Lieder komponierte und sang, war am 18. Jänner 2016 im Alter von 67 Jahren gestorben. Der Verband RIAA analysiert seit rund 60 Jahren die Verkaufszahlen der US-Musikindustrie und bringt sie in regelmäßigen Abständen auf den neuesten Stand.