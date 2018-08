Steirische Grenze wird weiter überwacht

Die mehr als 100 Kilometer lange Grenze zwischen St. Anna am Aigen und Soboth wird auch in Zukunft bewacht - das verkündete Verteidigungsminister Mario Kunasek am Montag. Rund 160 Soldaten sind im Einsatz. 40 von ihnen sind seit kurzem in der ehemaligen Landesberufsschule Gleinstätten untergebracht.