Statt Wohnungen Betriebe: Südpark wächst für Jobs!

„Stadt der kurzen Wege“

Arbeit, Freizeit, Wohnen, möglichst nebeneinander, dieses Konzept der „Stadt der kurzen Wege“ will FPÖ-Politiker Hein durch die Möglichkeit der Gewerbegebietserweiterung zwischen SolarCity und Pichling dort verwirklichen: „Tatsächlich ist südlich der Traun derzeit ein Defizit an Arbeitsplätzen im Vergleich zur Wohnbevölkerung gegeben“, sagt Hein. „Dies ist unter anderem auch eine Ursache für starke Pendlerbewegungen in Richtung Stadtzentrum und in den Linzer Osten. Mit der geplanten Erweiterung des Südparks können wir hier wirksam gegensteuern.“ Vorerst betrifft all das nur das Entwicklungskonzept, Umwidmungen gibt es erst in konkreten Fällen.