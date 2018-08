Neuer Balkan-Hotspot erobert Ottakring

„Nachdem ich die Hotelfachschule absolviert habe, habe ich mich sehr früh selbstständig gemacht. 2011 eröffnete ich mit einem Partner den Club Insonmia und betrieb diesen nun fünf Jahre, doch ich wollte mich jetzt einfach weiterentwickeln und alleine etwas auf die Beine stellen. Deshalb habe ich das Projekt ‘Club Eisberg‘ gestartet“, erzählt Elvis. Das Lokal wurde komplett neu gestaltet. Die Einrichtung wurde herausgerissen und alles neu renoviert und in weiß umgebaut. Vier Monate lang haben die Bauarbeiter sich nun ausgetobt, damit am 28. August alles fertig ist. „Es wird allerdings nicht nur Balkan gespielt! Wir wollen auch RNB, House und Latino spielen und damit wirklich jeden Gast glücklich machen!“, so Elvis.