Lotus steht vor einer neuen Zukunft - mit SUV?

Geely, unter anderem Eigentümer von Volvo und London Electric Vehicle Company (LEVC - Nachfolger von London Taxi) und Großaktionär bei Daimler, will in den kommenden Jahren an die zwei Milliarden Dollar (1,8 Milliarden Euro) in die Marke investieren. Nach einem Bericht der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg planen die Chinesen, „aus Lotus einen weltweit führenden Luxushersteller“ zu machen.