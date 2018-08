Für dasselbe Vergehen mehrmals bestraft

Wird bei einem Kraftfahrzeug festgestellt, dass an allen vier Reifen die Profiltiefe nicht mehr ausreichend ist, wird man nicht nur einmal gestraft. Vielmehr ist laut Gesetz derzeit pro Reifen zu strafen. Durch dieses sogenannte „Kumulationsprinzip“ kommt es oft zu Mehrfachstrafen und unangemessen hohen Strafen. Was bedeutet, dass ein Betroffener für seine Autoreifen viermal 130 Euro, in Summe also 520 Euro zu bezahlen hätte!