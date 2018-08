Jetzt Gratis-Schulstartpaket anfordern!

Das Rote Kreuz verteilt gemeinsam mit dem Sozialministerium wichtige Schulsachen an Familien, in denen mindestens ein Elternteil Mindestsicherung bezieht. Ausgenommen sind Berufsschüler. Gerade der Schulstart ist mit hohen Kosten verbunden und bedarf der Unterstützung seitens der öffentlichen Hand. Daher werden Mittel aus dem Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen in Österreich für Schulstartpakete aufgewendet.