Neuer Piercing-Trend erobert Instagram

Der Hype um das „High Lobe Piercing“ kommt ursprünglich aus den USA. Dieses wird meist oberhalb vom normalen Ohrloch getragen und sieht in Kombination mit anderen Ohrringen einfach super aus! Wie die anderen Piercings auch, sollte es jedoch unbedingt in einem professionellen Studio gestochen werden, auch wenn das Stechen selbst - im Vergleich zu anderen Stellen, nachdem es nicht in den Knorpel gestochen wird - relativ schmerzfrei ist.