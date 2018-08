Indie-Band Interpol findet zu alten Stärken zurück

Hole In One

Der Gitarrist vergleicht das Songwriting dabei mit einem Hole in one - sofern es klappt. „Das ist zwar nicht immer der Fall, aber du näherst dich dem an. Hoffentlich ist das Ergebnis die Reise jedenfalls wert“, lachte der Musiker. War das bei „Marauder“ oft der Fall? „Wir hatten jedenfalls eine gute Chemie. Oft hatten wir ein ähnliches Gefühl und konnten uns gegenseitig inspirieren, sahen etwas in den Ideen des jeweils anderen. Wir waren auf derselben Seite und konnten unsere Stärken nochmals unterstreichen.“ Understatement kann er also auch, der fingerfertige Gitarrist von Interpol. Aber es muss ja nicht immer alles im kleinen Kreis ausverhandelt werden.