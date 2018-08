Zu viel Zensur in sozialen Medien?

Auch in Österreich werden Postings in sozialen Medien wie Facebook, Twitter und Co. moderiert. Die „Krone“ baut schon seit Jahren auf ein 11-köpfiges Community-Team, welches Tag für Tag im Dienste der Leser konstruktiv geführte Diskussionen ermöglicht. Verantwortlich für den Großteil der Zensur von Hasspostings, gewaltverherrlichenden Videos und Fake News im deutschsprachigen Raum ist das Facebook-Löschzentrum mit Sitz in Essen und Berlin. Onlinenetzwerke wie Facebook bieten auch eine Meldefunktion für User an, um einschlägige Posts schneller löschen zu können. Kritische Stimmen beklagen die Unzuverlässigkeit dieser Funktion - oft würde es zu lange dauern, bis gemeldete Postings oder User tatsächlich gelöscht werden.