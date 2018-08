Orientierung verloren: Bus über Stufen gelenkt

Weil er die Orientierung verloren hat, ist der Lenker eines Reisebusses in der Nacht auf Montag in Wien mit dem Fahrzeug über Stiegen gefahren. Dort blieb er dann hängen. Der Bus, in dem sich keine Passagiere befanden, musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der Lenker war laut Polizei betrunken.