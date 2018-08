„Generation lustlos“: Langweilen wir uns im Bett?

Liebe Claudia,



ich bringe es kurz auf den Punkt: 2030 werden wir alle keinen Sex mehr haben. Zumindest, wenn es nach dem britischen Forscher David Spiegelhalter geht. Der Universitätsprofessor ist nämlich der festen Überzeugung, dass vor allem elektronische Geräte wie Handys, Laptops oder TV unser Liebes- und eben vor allem auch unser Sexleben zerstören. Während sich die Paare 1990 immerhin noch rund fünf Mal pro Monat im Bett vergnügten, tun sie es aktuell nämlich im Schnitt nur noch etwa drei Mal pro Monat - und irgendwann dann eben gar nicht mehr.



Und allein,wenn ich mich in meinem Freundeskreis umsehe, wo mir meine Freundinnen nach einem Glas Wein hinter vorgehaltener Hand manchmal auch schon erzählen: „Mein Freund und ich hatten seit zwei Monaten keinen Sex mehr“ (manche seit drei oder vier), zweifle ich, dass es überhaupt noch so lange dauert. Vor allem, wenn die Antwort auf die Frage nach dem „Warum“ immer dasselbe schwammige „Wir haben aktuell einfach beide viel um die Ohren“ ist.



Versteh mich nicht falsch. Ich möchte diese Ausrede gar nicht in Abrede stellen. Ein Vollzeit-Job ist anstrengend. Aber wollen wir wirklich als „Generation lustlos“ in die Geschichte eingehen, weil wir uns im Gegensatz zu unseren Eltern, die von den 68ern geprägt waren und uns vorlebten, was sexuelle Freiheit bedeutet,abends nach der Arbeit lieber mit einem Film auf Netflix zufrieden geben,anstatt mit unserem Partner zu knutschen? Oder als „Generation Porno“,weil wir - aus Zeitgründen - vor dem Bildschirm lieber einen schnellen Selbstquickie hinlegen, anstatt lustvoll über den Partner herzufallen, aus Angst alleine das Vorspiel könnte zu lange dauern?



Also, ich nicht! Ich bin überzeugt davon, dass muss nicht sein. Ebenso,wie ich überzeugt davon bin, dass immer mehr Beziehungen ansonsten auch irgendwann aus genau diesem Grund enden. Eben, weil es dann irgendwann doch nicht reicht, wenn manjeden vierten Monat einfach nur nett Abendessen geht - es darf und muss schon ein bisschen mehr Leidenschaft sein!



Daher: Einfach mal früher aus der Arbeit raus oder mal den Fernseher abdrehen, das Handy auf die Seite legen und frühzeitig ins Bett begeben!



Julie