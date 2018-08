Berüchtigte Todeskreuzung forderte ein neues Opfer

Trotz Sperrlinie überholt

Deshalb setzte er, trotz Sperrlinie und Warnschildern, zum Überholen an. Kurz danach kam es zum Zusammenstoß. Der Pkw des 19-Jährigen überfuhr einen Straßenleitpflock und schleuderte danach in das Feld neben der Fahrbahn. Nachdem sich der Pkw mehrmals überschlagen hatte, blieb er nach über 40 Metern am Dach liegen.