150 Millionen Euro durch Überstunden „geraubt“

Hohe Summen

Es geht dabei immerhin um enorme Summen: Ein Fünftel der Überstunden wird erfahrungsgemäß nicht ausbezahlt, „durch Mehrarbeitsraub entgingen so Arbeitnehmern in Oberösterreich in einem Jahr etwa 150 Millionen Euro, das sind pro Kopf 9800 Euro“, so Kalliauer.