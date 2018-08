Zu viel heiße Politluft: „Klima“ für 200.000 Euro

Zu viel heiße Luft im Rathaus? Ja, ganz eindeutig! Ob’s an entbehrlichen Debattenbeiträgen an den Gemeinderatstagen liegt oder an der fehlenden Klimaanlage im Gemeinderatssitzungssaal, sei einmal dahingestellt. Letzteres Problem wird nun jedenfalls behoben: Im Zuge der weitreichenden Rathaussanierung werden im großen Sitzungssaal und in zwei kleineren Nebenräumen Klimaanlagen eingebaut. Kostenpunkt: circa 200.000 Euro. Dass der große Gemeinderatssaal im Sommer wegen der zweimonatigen Sitzungspause kaum genutzt wird, ändert nichts.