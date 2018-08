Wasser für Stau geplagte Lenker auf Tauernautobahn

„Der Verkehr war wie an allen Reise-Wochenenden im Sommer enorm, dazu kam die extreme Hitze. Da ist es klar, dass die Lenker und die Insassen leiden“, weiß Straßenmeister Gregor Jadin von der ASFINAG. Die Gesellschaft organisierte daher spontan Tausende Wasserflaschen, die die Mitarbeiter der Straßenmeistereien an die in den Autos wartenden Urlauber verteilten. Das kam bei den reisenden gut an, denn bei über 30 Grad war Wasser neben Geduld in der Kolonne das gefragteste Gut.