Helfer fanden vermissten Schwimmer am Atterseeufer

Glückliches Ende einer großen Suchaktion bei Schörfling am Attersee: Ein 51-jähriger Eberschwanger war vermisst, seine Frau befürchtete, dass er ertrunken sein könnte. Nach zwei Stunden die Erleichterung: Der Vermisste lag reglos, aber lebendig beim Schloss Kammer am Ufer. Er hatte sich nach Herzbeschwerden selbst in Sicherheit gebracht.