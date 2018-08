Parksheriff verfolgt und Polizisten verletzt

Ein drogenbeeinträchtigter Randalierer hat am Freitagvormittag am Naschmarkt in Wien-Mariahilf zwei Polizisten verletzt. Der 40-Jährige hatte zuvor einen weiblichen Parksheriff beschimpft und verfolgt. Die Frau alarmierte die Polizei. Der Serbe attackierte die Beamten und verletzte zwei von ihnen. Er wurde schließlich festgenommen und befindet sich in Haft.