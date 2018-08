Schlägerei endet für Teenager mit Stich in Nacken

Ein 17-Jähriger hat im Zuge einer wilden Schlägerei in der Nacht auf Samstag in Wien einen Messerstich im Nacken erlitten. Der junge Slowake war mit zwei Freunden in der Inneren Stadt unterwegs, als das Trio von einer Gruppe Jugendlicher angepöbelt wurde. Es kam zur Rauferei. Die Täter sind flüchtig.