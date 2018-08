Eine Nacht: Drei Alkolenker in Salzburg verunfallt

Gleich drei Unfälle mit Alkolenkern hielten in der Nacht zum Samstag die Helfer und die Polizei in Salzburg auf Trab. Bei Zell am See landete ein Fahrer mit seinem Pkw im Straßengraben. In Adnet krachte ein Lenker gegen eine Baustellen-Absicherung. Und in Pfarrwerfen stürzte ein Pole mit seinem Kleinbus Richtung Salzach ab.